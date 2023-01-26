МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Предприятия ПАО "Селигдар" в 2022 году увеличили производство золота на 6% в сравнении с предыдущим годом – до рекордных 7,555 тонны, следует из сообщения компании.

"Производство лигатурного золота выросло на 6% и составило 7555 кг по итогам 2022 года, что является рекордным показателем для "Селигдара", – говорится в сообщении. Ранее в январе компания сообщала о росте добычи золота в 2022 году всего на 4,2%, до 7,5 тонны.

Предприятия холдинга в прошлом году добыли 14,2 миллиона тонн золотой руды, что на 15% ниже показателя 2021 года. При этом реализация золота по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8% до 7,587 тонны.

Производство олова в концентрате практически не изменилось и составило 2,9 тысячи тонн, вольфрама в концентрате — 81 тонну (+72% к 2021 году), объем производства меди в концентрате по итогам 2022 года увеличился в 2,5 раза, до 916 тонн.

"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы холдинга расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и на Чукотке.