МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Минфин, Минэкономики и ЦБ РФ выступили против сделки по продаже "Вымпелкома", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. В ГД внесли законопроект для улучшения оценки качества ипотечных кредитов

"Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против сделки по продаже "Вымпелкома" холдингом Veon российскому топ-менеджменту оператора в ее текущем виде. Схема не устроила и держателей еврооблигаций Veon, которые уже пытались приостановить процесс через суд. По мнению юристов, правительство хочет придержать сделку до полной определенности с расчетами по долгам", — пишет издание.

Газета со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям не согласовала сделку о продаже "Вымпелкома" холдингом Veon российскому топ-менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Против сделки в текущей конфигурации выступили ЦБ РФ, Минфин и Минэкономики. Другие источники издания утверждают, что сделку "отправили на доработку" или просто "отложили". Официальные лица и представители ведомств на запрос "Коммерсанта" комментариев не предоставили.

Продажа "Вымпелкома" и топ-менеджменту исходно планировалась как промежуточное решение, пишет "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджера крупной телекоммуникационной компании. В дальнейшем компания должна была перейти к профильному инвестору. По словам источника издания, близкого к правительству, в конце 2022 года в администрации президента в качестве такого инвестора рассматривался "Газпром". Источник близкий к "Газпрому" подтвердил изданию, что интерес к активу существовал, но сейчас компания в переговорах не участвует. Собеседники агентства также указывают на участие в обсуждениях также были замечены "Газпром-Медиа холдинг", МТС и Сбербанк.

Однако, по информации "Коммерсанта", сделка вызвала вопросы у регуляторов и кредиторов. Минифин потребовал, чтобы "Вымпелком" обеспечил исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций. Некоторые из них начали судебные разбирательства. Чтобы урегулировать ситуацию, Veon запустил в Великобритании процедуру урегулирования для получения согласия держателей бондов общей стоимостью 1,2 миллиарда долларов с погашением в 2023 году на его отсрочку. В январе сам "Вымпелком" подал иск к ЦБ РФ, оспаривая решение о том, что по облигациям Veon должно расплатиться российское подразделение иностранной компании, предварительное заседание по делу назначено на 13 февраля, уточняется в статье.

Источник знакомый с позицией правкомиссии утверждает, что сделка направлена на доработку "для защиты российских инвесторов, являющихся акционерами компании". Схема урегулирования, предложенная владельцам еврооблигаций в Великобритании, одобрена бондхолдерами, 30 января в Лондоне состоится ее рассмотрение в суде, говорит адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде. "Схема предполагает шестимесячную отсрочку выплат по облигациям в надежде на то, что этого срока хватит, чтобы найти способ рассчитаться с владельцами облигаций", — сказала она.