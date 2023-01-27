ХЕЛЬСИНКИ, 27 янв — ПРАЙМ. Руководство зоопарка в финском городе Эхтяри решило вернуть Китаю двух панд из-за финансовых трудностей, сказано в сообщении учреждения. Крупнейшие магазины Финляндии могут приостановить работу из-за забастовки

"Зоопарк Эхтяри начинает подготовку к возвращению панд. Решение было принято на основании информации, полученной зоопарком 25 января, в которой из дополнительного бюджета было изъято запланированное предложение о пакете государственной помощи в размере пяти миллионов евро", — сказано в сообщении зоопарка.

Скандал разразился во вторник, когда министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии в проекте дополнительного бюджета страны предложило 5 миллионов евро на погашение задолженностей в зоопарке города Эхтяри, где проживают панды. Сумма компенсации вызвала широкие обсуждения в стране, где на исчезающие виды песца в Лапландии выделяют не более 100 тысяч евро в год. В связи с этим, 25 января, глава минсельлесхоза Антти Курвинен отозвал предложение.

Уточняется, что ситуацию с пандами будет рассматривать официальная рабочая группа, состоящая из представителей минсельлесхоза, минфина и МИД, после чего будет принято окончательное решение.

Зоопарк арендовал панд и вносит за них ежегодную плату в фонд защиты панд в Китае. Сумма не разглашается. По данным финских СМИ, плата за панд приближается к одному миллиону евро в год.