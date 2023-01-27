МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Приобретение компанией VK производителя YouTube-шоу "Что было дальше? "Медиум Кволити Продакшн" не отразилась на уровне конкуренции на рынке производства фильмов и ТВ-программ, говорится в сообщении ФАС. Дубайская компания запросила у ФАС одобрения покупки "Ай Ти Инвест"

В конце декабря VK сообщила, что подписала договор о приобретении 51% долей производителя YouTube-шоу "Что было дальше?" компании "Медиум Кволити Продакшн", которая будет производить для видеосервисов холдинга эксклюзивные шоу.

"Сделка ООО "Компания ВК"/"Медиум Кволити Продакшн" не отразилась на уровне конкуренции на рынке производства фильмов и ТВ-программ. К такому выводу служба пришла после анализа уведомления о сделке. "Компания ВК" уведомила ФАС о приобретении 51% долей и впоследствии еще 49% долей по опционам в уставном капитале ООО "Медиум Кволити Продакшн", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что если суммарная стоимость активов по последнему балансу приобретаемой компании составляет от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей, сделка может быть совершена без предварительного согласия, но с последующим уведомлением ФАС России.

"Медиум Кволити Продакшн" производит шоу "Что было дальше?" (ЧБД), Roast Battle, "Я себя знаю", "Блиц-крик", "Big Russian Boss Show", сериал "Внутри Лапенко", "Ошуительное шоу", "Созвон".

Видео шоу "Что было дальше?" регулярно набирали на YouTube десятки миллионов просмотров, при этом последний выпуск вышел год назад.