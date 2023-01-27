МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Банк "Траст" в деле о банкротстве "Открытие Холдинга", бывшего основного акционера банка "Открытие", попросил арбитражный суд Москвы перевести на него установленные требования "Открытия" к должнику в размере более 292,5 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Суд продлил конкурсное производство в "Открытие Холдинге"

Рассмотрение ходатайства "Траста" о процессуальном правопреемстве суд назначил на 17 февраля. В случае его удовлетворения размер требований "Траста" в реестре требований кредиторов "Открытие Холдинга" достигнет 581,8 миллиарда рублей.

Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в ноябре 2021 года по собственному заявлению компании. В июле суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство.

В решении о банкротстве "Открытие Холдинга" говорилось, что его неисполненные обязательства, включенные в реестр требований кредиторов, на тот момент превышали 920 миллиардов рублей. Суды в РФ еще не рассматривали дела о банкротстве должников с таким большим размером неисполненных обязательств.

Сейчас основные кредиторы "Открытие Холдинга" – представитель владельцев облигаций "Вега-Инвест" с требованиями в реестре на 318,7 миллиарда рублей, банк "Открытие" (292,5 миллиарда), банк "Траст" (289,3 миллиарда), банк ВТБ (13,6 миллиарда рублей). В сентябре "Траст" предъявил к "Открытие Холдингу" требование еще на сумму около 107,4 миллиарда рублей, но оно пока не рассмотрено.

"Открытие Холдинг" (ранее – финансовая корпорация "Открытие") предоставлял банковские, инвестиционно-банковские, брокерские услуги и услуги управления активами, бывший основной акционер банка "Открытие". Банк России в 2017 году взял банк "Открытие" на санацию, став его основным собственником. В декабре 2022 года ЦБ продал "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.