МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Магазины, продающие кроссовки Reebok в России, будут мультибрендовыми из-за сохранения прав за счет ограничения в контракте и возможности при необходимости оперативно заменить ассортимент, рассказала РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. В аутлете "Шереметьево" откроется магазин с кроссовками Reebok

Ранее в четверг аутлет "Fashion House Шереметьево" сообщил о подписании контракта с турецким холдингом FLO Retailing, владельцем российского подразделения Reebok, об открытии магазина спортивной обуви SneakerBox.

"Формат мультибренда дает возможность сохранить хотя бы видимость соблюдения норм интеллектуального права, это приемлемая сделка для ритейла сегодня. Развивая марку мультибрендового магазина, собственник относительно свободен от привязки к конкретной марке, товар всегда можно дополнить или заменить, а бренд останется", — заявила она.

Эксперт уточнила, что это подразумевает запрет на открытие магазинов под названием Reebok в России даже после совершения сделки. Кучерена подчеркнула, что при этом выбор площадки связан также и с растущей популярностью аутлета на фоне сокращения трафика в российских торговых центрах.

"В таких ТЦ распродаются остатки уходящих брендов, а их аудитория поменялась из-за того, что часть россиян не могут совершать покупки за рубежом. С учетом закрытых магазинов сопоставимые продажи в аутлетах Fashion House в январе-октябре 2022 года оказались на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом посещаемость торговых центров Москвы упала до минимума за четыре года", — добавила она.

Розничные и интернет-магазины популярного международного бренда спортивной обуви и одежды Reebok остановили продажи в России весной прошлого года. С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG). С 20 марта компания приостановила деятельность на российском рынке. Позднее стало известно, что товары Reebok вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO Retailing.

Турецкий холдинг FLO основан в 1960-х годах. Ритейлер управляет такими обувными сетями, как Flo, Sport in Street, и немецким брендом Reno, владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.