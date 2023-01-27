ТАШКЕНТ, 27 янв — ПРАЙМ. АО "Узхимпром" подписало с российской "Татнефтью" договор о продаже 100% активов ООО "Первый резинотехнический завод" в Ташкентской области, единственного производителя шин в Узбекистане, сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанской химкомпании. Сергей Захарченко стал гендиректором бывшего завода Nissan в России

"Узкимесаноат" ("Узхимпром") и АО "Узкимеипекс" ("Узхимимпэкс", "дочка" "Узхимпрома") подписали договор купли-продажи 100% активов "Первого резинотехнического завода" российской компании и АО "Татнефть", — говорится в сообщении на сайте "Узхипрома". Консультантом сделки выступила White & Case.

В рамках сделки российская компания также покроет долги шинного завода в объеме 153 миллионов долларов.

В пресс-службе уточнили, что договоренность о продаже завода за 80 миллионов долларов была достигнута в ходе узбекско-российского бизнес-форума, прошедшего в Самарканде в декабре прошлого года.

В августе 2018 года "Узхимпром" завершил строительство шинного завода стоимостью около 200 миллионов долларов в Ангрене (Ташкентская область). Мощность производства — 3 миллиона автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год. Генеральными подрядчиками проекта выступили китайские Poly Technologies и Linglong.

В Узбекистане до запуска завода в Ангрене шины не производились и в полном объеме импортировались из стран СНГ, в частности, России, и Китая. Новое предприятие, в частности, предназначено для удовлетворения потребностей GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область) и ООО "Самаркандский автомобильный завод".