МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россиянам чаще всего в наследство достается недвижимость — 60 процентов, деньги — 28 процентов и ювелирные украшения — 14 процентов, передает RT со ссылкой на данные опроса ювелирного бренда SOKOLOV и сервиса объявлений "Юла" совместно с командой исследований VK. Адвокат раскрыл, откуда берутся неожиданные наследники

Еще 10 процентов респондентов ответили, что они получили автомобиль, предметы гардероба — 7 процентов и бизнес — 2 процента.

Более половины опрошенных — 60 процентов — наследовали имущество от родителей, еще треть — от бабушек и дедушек, 12 процентов — от близких родственников.

При этом 37 процентов заявили, что унаследованное изменило их жизнь.

"Мужчины и женщины поступают с полученными ценностями по-разному: если россиянки чаще оставляют их у себя, то мужчины обычно продают вещи на сервисах объявлений или кладут "в дальний ящик". 12 процентов опрошенных передаривают такие предметы", — говорится в результатах исследования.

Также респонденты рассказали, что хотели бы получить в наследство. Так, 70 процентов граждан в возрасте 18—24 лет хотели бы, чтобы от родственников им досталась квартира. Почти половина опрошенных женщин (45 процентов) мечтают о деньгах, а каждый пятый опрошенный мужчина предпочитает получить в наследство акции или облигации крупных компаний.

Кроме того, 70 процентов сообщили, что планируют оставить наследство своим детям. И только 4 процента считают, что молодое поколение должно добиться всего самостоятельно.

Всего в опросе, предполагавшем возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие 1200 респондентов.