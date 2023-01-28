МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Цены на путевки в Египет за год выросли в среднем на 70%, поэтому он потерял позиции востребованного курорта у россиян на февральские праздники и сейчас занимает лишь пятую строчку в рейтинге самых популярных стран, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Поток российских туристов в Таиланд вырос в 14 раз в 2022 году

"Египет сильно потерял позиции. Это произошло в основном из-за стремительного роста цен. Средний чек на данном направлении вырос почти на 70% за год", — сообщил агентству директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.

Он уточнил, что сейчас Египет занимает лишь пятую строчку в топе с долей бронирования 15% и средним чеком в 161 тысячу рублей, тогда как в 2022 году был лидером и туда отправились на февральские праздники 35% российских туристов.

По данным Travelata.ru, в лидерах на февральские праздники — поездки по России, а также путешествия в Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Турцию.