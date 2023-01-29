МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Из Москвы и Петербурга дешевле всего поехать на поезде в Тверь, а по России в целом — в Вологду, передает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Его целью было выяснение, куда предстоящей весной можно отправиться по железной дороге, купив билет в одну сторону менее чем за 3 тысячи рублей. Путевки в Египет из России за год подорожали на 70 процентов

Билет из Москвы в Тверь обойдется минимум в 500 рублей, в Ярославль — в 550 рублей, в Вологду — в 700 рублей, в Иваново — в 750 рублей, в Курск — в 850 рублей, а в Нижний Новгород — в 900 рублей.

Из Петербурга доехать до Твери получится минимум за 800 рублей, до Ярославля — за 1000 рублей, до Иванова — за 1150 рублей, до Архангельска — за 2400 рублей, а в Уфу — за 2800 рублей.

По России в целом дешевле всего на поезде весной можно отправиться в Вологду — от 900 рублей. Билет в Архангельск будет стоить минимум 1400 рублей, в Чебоксары — 1600 рублей, в Псков — 1700 рублей, в Воронеж — 1900 рублей, в Ростов-на-Дону — 2380 рублей.

Петербург и Москва также в топе относительно бюджетных направлений. Стоимость поездки в эти города составит примерно 2200 и 2390 рублей соответственно.