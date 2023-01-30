МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) пополнит свой ассортимент новым видом продукции — энергетиком, планирует начать его продажи в марте и в течение нескольких лет войти в число лидеров в РФ в этом сегменте, сообщила РИА Новости директор по маркетингу компании AB InBev Efes Мария Дементьева. Минпромторг предложил начать маркировку детской воды с 1 сентября

"Несмотря на все сложности, с которыми столкнулась индустрия в 2022 году, мы реализуем намеченные ранее планы, и запускаем бренд энергетических напитков Volt Energy. В марте он будет доступен в ряде торговых точек, а уже во втором квартале 2023 года представлен повсеместно во всех каналах и местах продаж", — сообщила Дементьева.

Напиток будет производиться на заводе в Иваново в алюминиевой банке объемом 0,45 литра. Он относится к среднеценовому сегменту. В самой линейке четыре вкуса — оригинальный, апельсин-маракуйя, голубика-гранат и манго-лайм; в дальнейшем планируется запустить новый вкус "в самом быстрорастущем сегменте энергетиков — с пониженным содержанием сахара".

Дементьева отдельно прокомментировала меры, предназначенные для уведомления потребителей о безопасном применении напитка: по ее словам, вся продукция компании, включая энергетики, продвигается и рекламируется исключительно на совершеннолетнюю аудиторию, при этом соответствующая маркировка также размещается на всех рекламных материалах в местах продаж.

"Безусловно, при употреблении энергетиков, равно как и любых других тонизирующих напитков, содержащих кофеин, важно придерживаться рекомендуемых норм потребления, а также учитывать индивидуальные особенности организма", — добавила она.

ПРИЧИНА ОДНА — СПРОС

Энергетики — абсолютно новая категория для компании. Тем не менее, AB InBev Efes в течение нескольких лет планирует войти в число лидеров в сегменте, который, согласно данным Nielsen, является самой быстрорастущей категорией напитков в РФ и в денежном, и в натуральном выражении. Например, за 2021 год количество новых потребителей энергетических напитков в РФ увеличилось более чем на 1,6 миллиона человек. Названы объемы производства и продажи пива в России в 2022 году

"С 2019 года рост категории составляет порядка 20-30% год к году и продолжает демонстрировать дальнейший потенциал. Продажи энергетиков в прошлом году составили порядка 105 миллиардов рублей в денежном и около 6,5 миллиона гектолитров в объемном выражении, что сопоставимо с суммарной емкостью сегментов нефильтрованного и крепкого пива", — добавила Дементьева, комментируя эту статистику.

Что касается портрета целевой аудитории, продолжила она, то энергетики почти поровну употребляют и мужчины (55%), и женщины (45%), а основные потребительские категории — студенты, сотрудники офисов (так называемые "белые воротнички") и работники, занятые физическим трудом. Возраст — чаще всего 18-29 лет (около 32%) и 30-39 лет (порядка 34%), основные ситуации потребления — на работе (28%), на вечеринке (27%) и, чуть больше, дома (31%).

"Высокий" сезон обычно приходится на третий квартал, но ярко выраженного пика продаж в летние месяцы, как, например, у пива, не наблюдается", — уточнила Дементьева. Она также отметила, что количество кофеина, содержащегося в 100 миллилитрах кофе, в два раза превышает количество кофеина в том же объеме энергетика компании; но прямым конкурентом с такими тонизирующими напитками, как чай или кофе, сама категория не является.

ПЕРСПЕКТИВЫ

AB InBev Efes выходит на новый конкурентный рынок, но при определенных условиях имеет хороший шанс реализовать свои планы, считает гендиректор аналитического агентства на потребительском рынке РФ "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров. Пивовары призвали правительство не вводить реестр производителей пива

"Действительно, сейчас по энергетикам наблюдается позитивная динамика продаж, но здесь надо понимать, что очень серьезный фактор — это фактор ценовой. Поэтому, если компания сможет поставить на товар достаточно агрессивную цену, то в этом плане некоторые возможности есть. Но в то же время надо понимать, что сейчас конкуренция в этом сегменте достаточно существенно усилилась, и, конечно, простой не будет", — сказал он РИА Новости.

Согласно ранее опубликованному исследованию компании "Эвотор", энергетики наряду с хлебом и молоком вошли в прошлом году в топ-5 наиболее продаваемых продуктов в магазинах несетевой розницы РФ.

Между тем, в начале января депутаты Госдумы от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в палату законопроект о запрете на федеральном уровне розничной продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и ограничении их продажи в общественных местах. Бурмистров оценил влияние возможных мер контроля на продвижение проекта.

"Что касается регуляторных рисков, то в целом на выпуск нового продукта они влияют относительно меньше. Потому что потенциально какие-то ограничения в той или иной форме могут быть реализованы, но это, скорее, больше вопрос для тех компаний, которые занимают на рынке несущественную долю", — считает эксперт.