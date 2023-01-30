МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В России предложили упростить законодательное регулирование использования коммерческих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает RT. Назван фактор, способствующий росту рынка дронов в России

С такой инициативой выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Он направил обращение на имя руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Он напомнил, что ранее президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил профильным министерствам и ведомствам запустить новые программы робототехники и БПЛА.

Кроме того, по словам Куджа, такие аппараты используются во многих сферах экономики: в промышленности, сельском хозяйстве, транспортно-логистическом комплексе.

Однако, отметил ректор, существенным сдерживающим фактором для качественного развития этого направления является избыточное законодательное регулирование использования БПЛА — существующий порядок встроил беспилотные полеты в общую систему "большой авиации".

Кудж добавил, что без упрощения регулятивной процедуры деятельности БПЛА в коммерческом секторе достичь целей по прорывному развитию сферы, поставленных Путиным, не представляется возможным.

Как полагают в РТУ МИРЭА, в частности, нужно дополнить Воздушный кодекс разделом о Порядке использования беспилотных летательных аппаратов в коммерческом секторе экономики России по принципу резервирования полетной зоны.

Также должна быть исключена существующая норма об обязательном наличии экипажа, поскольку использование БПЛА предусматривает автоматическую систему управления полетами.

Должна быть предусмотрена возможность получения долговременных разрешений на проведение учебных полётов для аккредитованных учебных заведений, готовящих операторов БПЛА и специалистов смежных профессий.

"Принятие данной инициативы существенно снизит ограничения, накладываемые на российский бизнес в сфере роботизации и автоматизации процессов, улучшит качество подготовки квалифицированных операторов БПЛА и повысит спрос на использование БПЛА в коммерческом секторе и как следствие даст стимул для развития отечественной индустрии разработки и создания дронов", — отмечается в письме.