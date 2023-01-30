МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "Ростелеком" вряд ли сможет приобрести мобильного оператора "Мегафон" у USM Group в рамках существующих в России законов, поскольку в данном случае на рынке появится монополист и конкуренция будет ограничена, рассказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Ростелеком" ведет переговоры о покупке "Мегафона", сообщили СМИ

Ранее в понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что "Ростелеком" ведет переговоры по приобретению "Мегафона" у холдинга USM Group, вопрос поступил на согласование в правительство в конце 2022 года. В издании уточнили, что сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов.

"Такая сделка невозможна в рамках существующих законов. Так как в этом случае формируется монополист на рынке. … Это сократит конкуренцию", — отметил Муртазин.

По его словам, обойти эти ограничения можно в теории, на практике это достаточно сложный процесс.

"Если государство захочет поддержать свои усилия в области телекоммуникаций, то им проще купить любого оператора с помощью иных структур, формировать внутри "Ростелекома" такого "чемпиона" нет никакого смысла", — пояснил эксперт.

Сейчас "Ростелеком" владеет долей в 100% в другом мобильном операторе — Tele2.