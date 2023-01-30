МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Инвестиционный холдинг АФК "Система", владеющий сотовым оператором МТС, создал компанию "Гуру Электроникс", которая будет специализироваться на дистрибуции электроники и мелкой бытовой техники, рассказали РИА Новости в компании. Опрос показал, сколько россиян дают имена своим гаджетам

"Компания "Гуру Электроникс" создана для оптовых закупок бытовой электроники, в частности смартфонов, планшетов, аудиоколонок и так далее, и мелкой бытовой техники. В свою очередь, компания будет продавать эти продукты розничным сетям и магазинам", — заявил официальный представитель холдинга Сергей Копытов.

Он также отметил, что АФК "Система" видит в этом направлении большие перспективы.

В свою очередь, источник, близкий к холдингу, заявил, что эта компания "была создана под эгидой именно АФК "Система", а не одной из компаний группы", чтобы конкуренты профильных структур АФК, например МТС, могли беспрепятственно с ней сотрудничать.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.