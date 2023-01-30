МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Англо-нидерландская энергетическая компания Shell вносит изменения в состав исполнительного комитета и директораты, следует из пресс-релиза компании. СМИ узнали о переговорах по продаже нефтегазовых активов Shell в Норвегии

"Shell plc намерена сократить состав исполнительного комитета (ИК) с девяти до семи членов, и это решительный шаг, направленный на дальнейшее упрощение организации и повышение эффективности работы", — говорится в сообщении.

C 1 июля обособленные подразделения Shell, отвечающие за добычу и переработку газа, будут объединены в новый директорат под руководством нынешнего директора по разведке и добыче Зои Юйнович (Zoe Yujnovich). А подразделение "Переработка и сбыт" будет объединено с подразделением "Возобновляемые источники энергии и энергетические решения" и образует новый директорат "Переработка и сбыт" и "Возобновляемые источники энергии" под руководством нынешнего директора по переработке и сбыту Хуиберта Вигевено (Huibert Vigeveno).

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.

Ранее компания заявляла, что ожидает по итогам года получить приблизительно 2,4 миллиарда долларов убытков, связанных с введением в Великобритании и ЕС налогов на "сверхприбыль" энергетических компаний.