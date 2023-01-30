МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) смягчила условия взыскания задолженности в виде отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС) в рамках переходного периода, а также ввела индивидуальные сверки с налогоплательщиками по вопросам формирования сальдо ЕНС до 1 марта 2023 года, говорится в письме главы ФНС Даниила Егорова межрегиональным инспекциями, с которыми ознакомилось РИА Новости. Юрист раскрыл, когда налоговая проверит превышение расходов над доходами

"В связи с установлением особого порядка взыскания сумм недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам в переходном периоде… поручаю исключить случаи взыскания сумм задолженности в виде отрицательного сальдо единого налогового счета, в том числе сумм начисленных пени, до начала запуска централизованных процессов формирования пользовательских заданий о направлении требований в соответствии со статьей 69 кодекса в редакции федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ", — говорится в письме.

В письме поясняется, что, при наличии разногласий по формированию сальдо ЕНС, до 1 марта 2023 года будут проводиться индивидуальные сверки с налогоплательщиками, до окончания которых взыскание задолженности исключено.

Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов для налогоплательщиков будет исключена возможность привлечения к ответственности со стороны ФНС за непредставление уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов и страховых взносов за периоды до 1 января 2023 года. ФНС рассказала о возвращении переплаты налога в 2023 году

Помимо того, до этого времени вводится запрет на привлечение к налоговой ответственности за неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы. Исключения составляют случаи, в рамках которых ФНС ранее выявила занижение налоговой базы или иное неправильное исчисление налога.

ЕНС и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика заработали в России с 1 января наступившего года. Их могут использовать как физические, так и юридические лица, а все налоговые обязательства можно оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН.