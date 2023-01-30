МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Отказ Франции передать России вертолетоносцы в 2015 году привел к потере ею более 400 миллионов евро, сообщило издание Tribune со ссылкой на отчет французской счетной палаты. Французам объяснили, как санкции против России вернутся к Западу бумерангом

"С учетом результатов переговоров с Россией, отказа от платежей, компенсационных выплат Naval Group, модификации сооружений и их передачу Египту, эта операция обошлась Франции в 409 миллионов евро", — привело издание слова из отчета.

Tribune отметила, что Франция должна была выплатить России компенсацию в 949,7 миллиона евро, а Египту она продала вертолетоносцы за 950 миллионов евро. При этом предполагалось, что итоговые расходы Франции составят 200-250 миллионов евро, но журналистам стало известно, что они оказались в два раза выше.

Россия и Франция расторгли контракт на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" в 2015 году. России так и не были поставлены два почти готовых корабля. Покупатель бывших "Владивостока" и "Севастополя" нашелся быстро — в октябре 2015 года контракт на приобретение "Мистралей" у Франции подписал Египет.