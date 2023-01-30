МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Продажи смартфонов в Китае в 2022 году показали рекордное снижение, упав на 13% до самой низкой отметки за последние 10 лет, свидетельствуют данные аналитических фирм. На потребительском спросе сказались санитарные ограничения и замедление экономики. Huawei закроет одно из подразделений в России 1 января, пишут СМИ

Общее количество отгруженных клиентам устройств составило 286 млн единиц по сравнению с 329 млн единиц в 2021 году. Этот объем продаж оказался наиболее низким с 2013 года и впервые с тех пор опустился ниже 300 млн единиц, говорится в отчете IDC.

В прошлом году на китайской экономике сильно сказались жесткие ограничения, введенные в связи с COVID-19, однако в декабре прошлого года Пекин начал постепенно сворачивать эти ограничения, что оказало поддержку потребительскому спросу.

"Строгий санитарный контроль привел к рекордно высоким сбережениям домохозяйств, в то время как в своих тратах потребители стали консервативны", — указывает отраслевой аналитик Лукас Чжун из Canalys.

Наиболее продаваемым брендом в стране в 2022 году стал бренд Vivo, производящий устройства на Android. Согласно IDC, его рыночная доля составила 18,6%, а общие поставки сократились на 25,1% к прошлому году.

Honor, выделенная из состава Huawei Technologies, заняла второе место, увеличив поставки более чем на 34% к прошлому году, но с низкой базы.

Третье место по продажам в 2022 году заняла Apple Inc в связке с китайской Oppo, поднявшись с четвертого места, занятого годом ранее.

Согласно IDC, общие продажи Apple в Китае снизились на 4,4% к предыдущему году, в то время как продажи всех остальных конкурентов, за исключением Honor, сократились на двузначный процент.

В целом, падение продаж смартфонов в Китае отражает динамику данного сектора по всему миру. В 2022 году общемировые поставки смартфонов составили 1,2 млрд единиц. Это самая низкая цифра с 2013 года, а их падение к предыдущему году составило более 11%, указывает IDC.

Согласно отчету Canalys, опубликованному в понедельник, в 4-м квартале 2022 года Apple продала 16,4 млн устройств, что на 24% меньше, чем годом ранее. За этот же квартал поставки Xiaomi упали на 37,3%, а Honor — на 14,1%.

Поставки Apple в Китае сократились к предыдущему году впервые с начала 2020 года, когда на страну обрушилась первая волна COVID-19.

Тем не менее по итогам квартала Apple осталась наиболее продаваемым в стране брендом мобильных устройств, заняв рекордно высокую долю рынка, отмечает Canalys.