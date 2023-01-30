МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Производитель лекарств Amgen Inc сегодня сообщил, что уволил около 300 американских сотрудников, или примерно 1,2% всего персонала, ссылаясь на недавние организационные изменения в своей коммерческой команде. Philips намерена значительно сократить штат к 2025 году

Согласно последней годовой отчетности, поданной в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, по состоянию на 31 декабря 2021 года у компании насчитывалось около 24 200 сотрудников, которые работали более чем в 50 странах.

В последние недели по корпоративной Америке прокатилась череда увольнений, возглавили этот тренд крупные технологические компании и гиганты Уолл-стрит. Сокращение штата Amgen показывает, как быстрое повышение процентных ставок и затухающий после пандемии бум спроса начали оказывать давление на сектор здравоохранения.