МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Временно исполняющим обязанности генерального директора компании "Открытие Брокер" (входит в группу банка "Открытие") назначен Антон Кудрявцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Сергей Захарченко стал гендиректором бывшего завода Nissan в России

"Временно исполняющим обязанности генерального директора "Открытие Брокер" назначен Антон Кудрявцев. Юрий Маслов продолжит работу в роли советника генерального директора "Открытие Брокер" (бренд "Открытие Инвестиции") и будет заниматься вопросами, связанными с вхождением компании в состав группы ВТБ", — говорится в сообщении.

Кудрявцев до этого занимал пост первого заместителя генерального директора компании. В 2021 году он уже был исполняющим обязанности гендиректора, когда пост руководителя компании покинул Владимир Крекотень, а его место занял Юрий Маслов.

В декабре 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие", в группу которого входит "Открытие Брокер", банку ВТБ. Сумма сделки составила 340 миллиардов рублей.