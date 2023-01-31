ВАШИНГТОН, 31 янв — ПРАЙМ. Апелляционный суд в США отклонил заявку компании Johnson & Johnson на банкротство, поданную в рамках урегулирования дела об асбесте в детской присыпке, свидетельствует решение суда. Криптобиржа Genesis подала заявление о банкротстве

Против компании Johnson & Johnson было подано более 38 тысяч исков, поводом для которых стали обвинения в том, что компания производит детскую присыпку, вызывающую рак из-за асбеста в тальке. В конце 2018 агентство Рейтер опубликовало собственное расследование о следах асбеста в детской присыпке. Агентство сообщило, что в компании на протяжении десятилетий знали о содержании в тальке примесей асбеста, но скрывали эти факты как от властей, так и от общественности. В 2020 году Johnson & Johnson сообщила о прекращении производства в США и Канаде детской присыпки на основе талька, которая стала поводом для многочисленных судебных исков к производителю.

Ранее компания согласилась выплатить более 100 миллионов долларов для урегулирования исков, а также прибегла к процедуре банкротства, чтобы избежать дальнейшего судебного разбирательства. Заявка ранее была одобрена судом по делам о банкротстве, однако его противники подали апелляцию.

Апелляционный суд в Филадельфии (штат Пенсильвания) в опубликованном в понедельник решении заявил, что не считает заявленную адвокатами J&J статью законодательства о банкротстве достаточным основанием для него, поскольку "компания не испытывает финансовых проблем".

"Мы отменяем решение Суда о банкротстве", — говорится в 56-страничном документе апелляционного суда.

В июле 2018 года суд присяжных города Сент-Луис в штате Миссури удовлетворил требования 22 истцов по делу о присутствии асбеста в детской присыпке, что приводило к возникновению раковых заболеваний у пользовавшихся этой продукцией. По решению суда компания должна была выплатить 4 миллиарда 140 миллионов долларов за моральный вред и 550 миллионов долларов материального ущерба. После апелляции компании, сумма штрафа была сокращена до 2,1 миллиарда долларов.