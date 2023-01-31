МЕХИКО, 31 янв — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Бразилии Луис Инасиу да Силва опубликовали совместное заявление по итогам переговоров, в котором выразили обеспокоенность последствиями конфликта на Украине для продовольственной энергетической безопасности и заявили о поддержке черноморской зерновой инициативы. МИД отверг обвинения в затягивании инспекций судов по "зерновой сделке"

"Они выразили обеспокоенность глобальными последствиями конфликта для продовольственной и энергетической безопасности, особенно в беднейших регионах планеты, объединились в поддержку полноценного функционирования Черноморской зерновой инициативы и подчеркнули необходимость содействия справедливому и прочному миру", — говорится в документе, который опубликовал на своем сайте бразильский МИД.

Лидеры двух стран по итогам визита в Бразилиа Шольца, который находится в турне по странам Латинской Америки, решили "возобновить стратегическое партнерство двух стран", углубляя взаимодействие в решении глобальных проблем — укрепления мира и безопасности, расширения использования возобновляемых источников энергии, борьбы с изменением климата и бедностью.

Политики отдельно отметили важность углубления торговых отношений и подчеркнули свое намерение ускорить завершение переговоров о сбалансированном Соглашении между МЕРКОСУР и Европейским союзом.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.