МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, приходящаяся на акционеров, в прошедшем году выросла на 40%, до 54,73 триллиона вон (около 44,6 миллиарда долларов), следует из сообщения компании. LG отчиталась о росте чистой прибыли в 2022 году

Выручка за отчетный период выросла на 8%, до 302,23 триллиона вон (246 миллиардов долларов), а операционная прибыль составила 43,38 триллиона вон (35 миллиарда долларов), что на 16% ниже показателя предшествовавшего года.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале выросла в 2,2 раза, до 23,5 триллиона вон (1,9 миллиарда долларов), выручка снизилась на 8% и составила 70,46 триллиона вон (5,74 миллиарда долларов). Операционная прибыль достигла 4,3 триллиона вон (3,2 миллиарда долларов), уменьшившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным показателем годичной давности.

"В четвертом квартале условия ведения бизнеса значительно ухудшились из-за слабого спроса вследствие замедления темпов роста мировой экономики", — говорится в релизе. Акции компании дешевеют на 3,5%.

Samsung Electronics — компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.