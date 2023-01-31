МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы взыскал по иску Росбанка более 2,2 миллиарда рублей с ООО "ЮОП", которое подконтрольно американской корпорации Honeywell International, производящей системы управления производственными процессами, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд взыскал с Credit Suisse десять миллионов евро по иску Транскапиталбанка

Согласно пояснениям представителей истца и оглашенной резолютивной части решения, банк в 2019-2021 годах выдал ООО "ЮОП" пять гарантий по договорам с Усть-Кутским газоперерабатывающим заводом (Иркутская область, принадлежит Иркутской нефтяной компании), привлеченным к делу в качестве третьего лица. Завод перечислил ответчику авансовые платежи, но тот свои обязательства в итоге не исполнил. Банк по гарантиям расплатился с иркутским предприятием и предъявил регрессные требования к ответчику.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил этот иск. Ранее также были приняты обеспечительные меры в виде ареста денег на счетах ООО "ЮОП" в размере иска. Причем первое заявление истца суд в сентябре отклонил. Тогда необходимость принятия обеспечительных мер Росбанк мотивировал тем, что ответчик полностью контролируется юридическими лицами — резидентами недружественных государств — и принимает меры для сокрытия своего имущества за пределами России.

Истец, в частности, сослался на заем в 2,3 миллиарда рублей, который ЮОП в 2021 году выдал на пять лет Honeywell. В апреле 2022 года, после объявления американской компании о прекращении деятельности в РФ из-за ситуации на Украине, стороны увеличили срок возврата займа до 50 лет. По мнению истца, передача денег американскому юрлицу на 50 лет "фактически означает их дарение, без реальной возможности получить активы обратно". Юрист объяснил, когда за найденный чужой телефон можно пойти под суд

Во втором обращении банк дополнительно пояснил, что Honeywell International – одна из крупнейших военно-промышленных компаний мира, обслуживающая госвоензаказ США, и в частности производит двигатели для танков Abrams, которые поставляют на Украину для ведения боевых действий. Если обеспечительные меры не будут наложены, отметил Росбанк, ответчик сможет и в будущем перечислять деньги Honeywell, и они "неизбежно будут направлены на обслуживание государственного военного заказа США". Со второй попытки суд арестовал денежные средства на счетах ЮОП.

Honeywell занимается созданием электронных систем управления и автоматизации производственных процессов. Росбанк ранее входил во французскую банковскую группу Societe Generale, которая в мае 2022 года продала банк и свой страховой бизнес в России холдингу "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина.