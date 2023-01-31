МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Росатом" перевыполнил план работ на 2022 год и получил рекордную выручку в 1,7 триллиона рублей, заявил во вторник генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. ОСК передаст акции судостроительного Балтийского завода "Росатому"

"Это – карта КПЭ (ключевые показатели эффективности), которая возглавляется строчкой выполнения гособоронзаказа. Некоторые позиции кратно выросли, но все равно выполнение Гособоронзаказа – 100%, ну и суммарный показатель выполнения наших плановых значений — 105 с лишним процентов. Новый рекорд в выручке – более чем 1,7 триллиона рублей и более триллиона собственных инвестиций", — сказал он.

Глава госкорпорации также сообщил, что импортозамещение медицинского оборудования, используемого для лечения онкологии, займет примерно пять лет.

"Мы считаем, что в течение ближайших лет полностью заместим всю импортную линейку оборудованием радиомедицины, в первую очередь в онкологическом направлении. Ну и радиофармпрепараты, изотопы тоже необходимы", — заявил он.

"Я думаю, в течение пяти лет", — ответил глава "Росатома" на уточняющий вопрос премьера. Орешкин вошел в наблюдательный совет "Росатома"

Лихачев добавил, что в последние год-полтора госкорпорация работает в "новых условиях". По его словам, благодаря Минздраву сейчас у "Росатома" есть целый заказ на производство медицинских ускорителей, установок по лучевой терапии. В последние дни 2022 года они поступили непосредственно в медицинские учреждения, подчеркнул глава "Росатома".

В целом он отметил, что у госкорпорации порядка 16-17 разработок медицинского оборудования. Все они абсолютно конкурентоспособны по своим параметрам, но не были востребованы в полной мере, поскольку импортный рынок их немного отодвигал, рассказал Лихачев.