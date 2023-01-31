МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Более 35 тысяч организаций из 82 регионов зарегистрировались на платформе Московского инновационного кластера (МИК), сообщили на портале мэра и правительства столицы. В Москве в 2022 году родились Бриллиант, Троян и Тиффани

"На платформе Московского инновационного кластера зарегистрировалось более 35 тысяч организаций из 82 регионов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники Московского инновационного кластера организуют совместную работу, чтобы реализовать передовые проекты в самых разных областях экономики. Уже создано 15 межотраслевых коопераций, в которых задействовано более 900 компаний. Они задействованы в 39 высокотехнологичных проектах, в том числе в области медицинских технологий, электромобилестроении, 3D-печати и промышленном дизайне, микроэлектронике и пищевой промышленности.

Уточняется, что такая интеграция экономически выгодна всем ее участникам: каждый из партнеров может сконцентрироваться на выполнении своей части работы и не нести издержки на непрофильные бизнес-процессы.