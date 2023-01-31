МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Верховный суд России (ВС РФ) не стал пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, утвердивших мировое соглашение в деле по иску Росрыболовства о взыскании около 59 миллиардов рублей с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), которая подконтрольна "Норильскому никелю". Суд взыскал средства со структуры американской Honeywell в пользу Росбанка

Согласно данным в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Владимир Попов отклонил кассационную жалобу Генпрокуратуры России, просившей передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. В иске к НТЭК, поданном в 2021 году, Росрыболовство потребовало возместить вред, причиненный окружающей среде и водным биологических ресурсам в результате аварии на принадлежащей ответчику ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году, когда из резервуаров вылилось около 21 тысячи тонн дизельного топлива.

Стороны в итоге договорились, что ответчик возместит весь ущерб в натуральной форме. По условиям мирового соглашения, НТЭК обязалась выпускать молодь ценных пород рыб в пострадавшие водоемы. С 2023 по 2032 год ответчик должен ежегодно выпускать в Енисей по 3 миллиона мальков сибирского осетра (выпуски №1), а с 2033 по 2050 год в реки Далдыкан, Амбарную, Пясину и озеро Пясино – мальков осетра, нельмы, муксуна, сига и чира в общем объеме около 28,4 миллиона ежегодно (выпуски №2).

Прокуратура еще в первой инстанции выступала против утверждения такого соглашения. Во-первых, ведомство не устраивало то, что оно не возлагает на ответчика обязанность построить рыбоводный завод, хотя мощностей имеющихся предприятий недостаточно для осуществления выпусков №2. Во-вторых, соглашение предусматривает перенос окончания выпусков №2 на 2051-й и более поздние годы в случае, если выяснится, что водоемы не смогут принимать согласованный объем биоресурсов. Суд взыскал с Credit Suisse десять миллионов евро по иску Транскапиталбанка

По мнению прокуратуры, эти условия делают соглашение неисполнимым и исключают принудительное исполнение. Однако суды и Красноярского края, и Восточно-Сибирского округа доводы прокуратуры отклонили. Так, суд в Красноярске сослался на выводы ученых о возможности проведения восстановительных мероприятий в объеме, сроки и в порядке, предусмотренные мировым соглашением.

Суд также указал, что "недостаточность суммарной производительности действующих рыбоводных предприятий… отмечена в мировом соглашении исключительно на дату его заключения, а не на дату осуществления выпусков №2 (с 2033 по 2050 годы), в связи с чем также не свидетельствует о неисполнимости мирового соглашения". Кроме того, суд принял во внимание обещание ответчика построить рыбоводный завод, несмотря на отсутствие такой обязанности.