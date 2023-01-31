МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Поставки ПК и мобильных телефонов в 2023 году, вероятно, сократятся уже второй год подряд, причем поставки телефонов упадут до 10-летнего минимума. Об этом заявила во вторник аналитическая фирма Gartner. Названы причины снижения стоимости ноутбуков в России

Gartner прогнозирует снижение поставок мобильных телефонов в 2023 году на 4% до 1,34 млрд единиц с 1,40 млрд единиц в 2022 году. В 2021 году эти поставки составили 1,43 млрд единиц.

Эта цифра близка к уровню поставок 2009 года, когда на рынке лидировали телефоны от Blackberry и Nokia, а Apple пыталась оспорить их лидерство. Своего пика рынок мобильных телефонов достиг в 2015 году, когда поставки составили 1,9 млрд единиц.

Как заявил в интервью директор по аналитике в Gartner Ранджит Атвал, пандемия привела к фундаментальным изменениям на данном рынке, поскольку люди, работавшие удаленно, не видели необходимости часто менять свои телефоны.

"Потребители пользуются своими телефонами дольше, чем ожидалось, от шести до девяти месяцев, и в отсутствие значимых новых технологий переходят с фиксированных контрактов на гибкие ", — полагает он. СМИ: Apple может оснастить компьютеры Mac сенсорными дисплеями в 2025 году

Спрос на смартфоны и ПК в начале пандемии вырос, однако в середине прошлого года начал ослабевать.

Растущие по всему миру процентные ставки и стоимость жизни ограничили спрос на смартфоны, ударив по таким компаниям, как Samsung и Apple.

Как указывает аналитическая компания, поставки ПК, как ожидается, снизятся на 6,8% в этом году после падения на 16% в 2022 году. Тремя ведущими производителями ПК являются Lenovo, HP Inc и Dell.

Gartner отметила, что спад на рынках устройств замедлится в 2023 году на фоне некоторого улучшения экономических перспектив в течение года и последующего повышения потребительских и бизнес-расходов.