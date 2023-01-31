МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Компания Adobe вернула возможность загрузки своего программного обеспечения (ПО) пользователями из России, чтобы удержать клиентов в стране и оставить себе возможность вернуться на российский рынок, поделился мнением с РИА Новости глава комитета по интеграции российского ПО АРПП "Отечественный софт", замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко. Эксперт объяснил разрешение Microsoft скачивать Windows в России

Ранее во вторник корреспондент РИА Новости убедился, что Adobe, которая в начале марта 2022 года заявила о прекращении продажи товаров и услуг в России, вновь открыла доступ к загрузке своего ПО, в том числе программ Photoshop и Premier. Так, страница загрузки вновь стала доступной без использования VPN. Несмотря на это, россияне могут скачать лишь бесплатные версии программ, а платная подписка, дающая пользователю дополнительные функции, все еще недоступна: при попытке ее приобрести на сайте сообщается, что "транзакции в данном регионе недоступны".

"Благодаря шагу Adobe корпоративные клиенты компании могут продлить свои существующие подписки. Это явная попытка застолбить текущих клиентов и оставить лазейку вернуться на рынок, как только появится такая возможность", — заявил Панченко.

Эксперт подчеркнул, что после того, как Adobe ограничила продажу своих программ в России, бывшие российские клиенты компании начали переходить на отечественные альтернативы. "При этом их лояльность к зарубежному разработчику значительно снижается, а значит, вернуть их в будущем будет гораздо сложней", — пояснил он.

Ранее в январе доступ к загрузке программ пользователям из России открыл американский производитель процессоров Intel, который в конце февраля 2022 года ограничил для них доступ к своему сайту.