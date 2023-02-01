МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, расширяющий доступ производителей и импортеров маркируемых товаров к информации, содержащейся в государственной информсистеме мониторинга за оборотом таких товаров. Финансист раскрыл, что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи

Документ дает право пользователям государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров на последующую обработку информации, содержащейся в этой системе. Сейчас они имеют доступ к этой информации без возможности ее обработки.

"Информация о подлежащих маркировке товарах станет более доступной… Государственная Дума поддержала наше предложение, согласно которому пользователям информационной системы станет доступна обезличенная информация, полученная после обработки оператором", — заявил журналистам глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

При этом закон устанавливает, что обезличенная информация, полученная в результате такой обработки и содержащаяся в этой информационной системе, является информацией ограниченного доступа. Российские производители товаров, а также импортеры товаров, подлежащих обязательной маркировке, смогут самостоятельно осуществлять или поручать обработку такой информации только в собственных интересах. Доступ к этой информации или результатам ее обработки будут иметь только данные производитель и импортер товара, а также лица, которым они поручили ее обработку.