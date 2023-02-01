ГД приняла закон о расширении доступа к данным о маркируемых товарах для их производителей
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, расширяющий доступ производителей и импортеров маркируемых товаров к информации, содержащейся в государственной информсистеме мониторинга за оборотом таких товаров.
Документ дает право пользователям государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров на последующую обработку информации, содержащейся в этой системе. Сейчас они имеют доступ к этой информации без возможности ее обработки.
"Информация о подлежащих маркировке товарах станет более доступной… Государственная Дума поддержала наше предложение, согласно которому пользователям информационной системы станет доступна обезличенная информация, полученная после обработки оператором", — заявил журналистам глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
При этом закон устанавливает, что обезличенная информация, полученная в результате такой обработки и содержащаяся в этой информационной системе, является информацией ограниченного доступа. Российские производители товаров, а также импортеры товаров, подлежащих обязательной маркировке, смогут самостоятельно осуществлять или поручать обработку такой информации только в собственных интересах. Доступ к этой информации или результатам ее обработки будут иметь только данные производитель и импортер товара, а также лица, которым они поручили ее обработку.
https://1prime.ru/business/20230201/839648587.html