МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия не позволит санкциям уничтожить свою гражданскую авиацию, отечественные самолеты начнут со временем вытеснять западные в парке российских авиакомпаний, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. Росавиация оценила вероятность появления новой авиакомпании

"Будем переходить на свою отечественную технику, заново создавать свой воздушный флот", — сказал он в беседе с изданием РБК.

По словам Нерадько, на иностранных самолетах можно будет "спокойно летать" вплоть до 2030 года, именно на этот срок хватит ресурсов по поддержанию их летной годности. "Но с налаживанием серийного производства самолетов Superjet New, МС-21, других самолетов отечественного производства, конечно, будет постепенное вытеснение западных самолетов", — отметил глава Росавиации.

Кроме того, он напомнил, что весной прошлого года в Еврокомиссии заявляли о намерении уничтожить гражданскую авиацию РФ с помощью ограничительных мер, в том числе запрета на поставки в страну самолетов и комплектующих.

Нерадько заявил, что Брюсселю не удалось это сделать "по одной простой причине".

"Все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям", — отметил он.

"Санкций много, они действительно направлены на уничтожение авиации в России. Но мы этого допустить не можем и не дадим", — добавил Нерадько.

Он также подчеркнул, что авиация является глобальной системой, и отдельные страны не могут исключить из нее Россию с помощью ограничительных мер.

Западные страны ввели санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули в том числе поставки в РФ гражданских воздушных судов, запчастей для них и оказания услуг по техническому обслуживанию и страхованию самолетов. Кроме того, лизингодателей обязали разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Помимо этого, ЕС, США, Канада и некоторые другие государства закрыли небо для российских самолетов.