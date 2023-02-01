МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis по итогам прошлого года составила 6,955 миллиарда долларов, сократившись в три с половиной раза по сравнению с 2021 годом, говорится в отчетности компании. Мурашко рассказал о ситуации с запасом лекарств

Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 3,19 доллара после 10,71 доллара годом ранее. Выручка Novartis составила 50,545 миллиарда долларов, снизившись на 2%.

В четвертом квартале чистая прибыль компании составила 1,466 миллиарда долларов, что почти в 11 раз меньше квартальной прибыли годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,69 доллара по сравнению с 7,29 доллара годом ранее. Выручка компании опустилась на 4% — до 12,69 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует рост продаж на 1-6% по итогам текущего года и увеличение основной операционной прибыли в интервале от 4 до 6%.

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Штат компании составляет около 106 тысяч человек.