МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Временно исполняющим обязанности гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") назначен Вадим Бадеха, занимавший с 2009 года должность руководителя Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), говорится в сообщении "Ростеха". Антон Кудрявцев стал исполняющим обязанности главы "Открытие Брокер"

"Вадим Бадеха назначен временно исполняющим обязанности генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха с 1 февраля 2023 года. Ранее он возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА)", — отмечается в сообщении.

На новом посту Бадеха сменил Александра Артюхова, который возглавлял ОДК почти восемь лет. Артюхов, в свою очередь, с 1 февраля занимает должность управляющего директора "Ростеха" по авиационным проектам.

"Александр Артюхов назначен на эту должность с учетом практического опыта в двигателестроении. Ключевой задачей нового управляющего директора станет координация действий холдингов Корпорации при масштабном наращивании производства гражданских судов для нужд авиакомпаний в целях обеспечения безопасности национальной транспортной системы России", — прокомментировали назначение в госкорпорации.

Бадеха окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция", продолжил обучение в Самарском университете им. С.П. Королева по специальности "Конструкция, проектирование и производство авиационных двигателей". Занимал ряд руководящих должностей, с 2009 года – генеральный директор УЗГА.

Объединенная двигателестроительная корпорация специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.