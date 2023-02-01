МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России, входящих сейчас в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), выросло в январе на 16,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости. Тренды 2023 года, которые могут вас обогатить

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 23 гражданина России. А их общее состояние на 1 февраля составляет 283,51 миллиарда долларов.

Места бизнесменов в первой десятке за месяц не изменились. Так, самый богатый из них — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на 1,32 миллиарда долларов, до 29,9 миллиарда. Второе место занимает совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, чье состояние выросло на 1,12 миллиарда долларов, до 25,8 миллиарда. На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года "получил" 754 миллиона долларов (состояние оценивается в 20,6 миллиарда).

Четвертое место занимает Алексей Мордашов, состояние которого выросло на 1,54 миллиарда долларов — до 20,2 миллиарда. На пятой позиции находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние с начала года выросло на 1,06 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 19,5 миллиарда. Финансист раскрыл, что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи

Шестое место занимает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 17,9 миллиарда. Bloomberg оценивает его "прибавления" с начала года в 2,5 миллиарда. В апреле агентство разово пересчитало его состояние, учтя всю долю в "Лукойле" по котировкам на Московской бирже, вследствие чего оно выросло на 12 миллиардов. Седьмым в списке стал Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось с начала года на 413 миллионов долларов, до 13,6 миллиарда.

На восьмом месте находится бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС) — его состояние уменьшилось на 443 миллиона долларов, до 12,7 миллиарда. Девятую позицию занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние с начала года увеличилось на 451 миллион долларов и составляет 12,3 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 423 миллиона долларов и составило 11,7 миллиарда.