МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в первом бизнес-цикле текущего года (с 16 по 31 января) почти на 8% по сравнению с предшествовавшим циклом — до 450 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. В Бельгии не видят смысла запрещать российские алмазы в ЕС

Десятый бизнес-цикл прошлого года длился с 5 по 20 декабря. Продажи за тот период составили 417 миллионов долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в первом бизнес-цикле упали на 32%.

"Потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в праздничном сезоне конца 2022 года показал хорошие результаты. Как ожидалось, с учетом макроэкономических прогнозов на то время, клиенты были осторожны в конце 2022 года, планируя свой график распределения на 2023 год", — комментирует глава компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

Глава компании отмечает, что еще присутствует некоторая неопределенность по поводу макроэкономической обстановки, но при этом наблюдается осторожный оптимизм по поводу роста спроса по мере "открытия" Китая, в то время как инфляция начинает замедляться во многих крупных экономиках.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.