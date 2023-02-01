МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Удвоение номерного фонда Cosmos Hotel Group, входящей в АФК "Система", после приобретения 10 отелей Radisson и Olympia Garden в РФ, не приведет к монополии на рынке, ввиду того, что в России имеется большое количество операторов, управляющих отелями, заявил РИА Новости глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. АФК "Система" приобретет отели Radisson и Olympia Garden в России

Cosmos Hotel Group, входящая в корпорацию АФК "Система", приобретает у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS 10 отелей Park Inn by Radisson, Radisson Blu, Olympia Garden и Radisson Blu Royal, расположенных в четырех городах России за сумму до 203 миллионов евро, сообщил ранее в среду холдинг. В 2023 году, в результате сделки и реализации собственной программы развития, номерной фонд АФК "Система" увеличится вдвое и превысит 9,5 тысячи номеров.

"Монополия исключена. У нас огромное количество операторов как российских, так и иностранных. Этот рынок постоянно расширяется и появляются новые операторы. Перспектива развития российских сетей очевидна. При этом стандарты сервиса реализуются пока не повсеместно, но качество отелей управляемых российскими операторами растет", — сказал Волков.

Глава ОСИГ отметил, что консолидация рынка под российскими сетями — процесс позитивный и своевременный, с учетом повсеместных санкций и ограничений. "А то, что в данном случае продажа произойдет структуре Cosmos Hotel Group также понятно — это одна из лучших отельных сетей в стране. Уверен, что стандарты сервиса после передачи останутся прежними и потребитель не увидит никаких особых изменений в качестве", — добавил Волков.

Cosmos Hotel Group – одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний в России, в ее портфель входят свыше 20 отелей в 16 городах России и мира. Компания осуществляет операционное управление активами с номерным фондом в 5 тысяч единиц. АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.