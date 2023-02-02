МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов 2022-2023 финансового года (завершились 31 декабря) выросла на 5% в годовом выражении и составила 808,968 миллиарда иен (около 6,2 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. МТС начнет выпуск мультимедийных систем для автомобилей, сообщили СМИ

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 651,11 иены (5 долларов) против 616 иен (4,7 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Sony выросла на 11% — до 8,476 триллиона иен (65,3 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала финансового года Sony уменьшила чистую прибыль на 5,6% — до 326,809 миллиарда иен (2,5 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 263,89 иены (2 доллара) против 276,65 иены (2,1 доллара) годом ранее. Квартальная выручка Sony увеличилась на 12,6% — до 3,413 триллиона иен (26,3 миллиарда долларов).

Компания повысила прогноз своей чистой прибыли на весь текущий финансовый год до 870 миллиардов иен (6,7 миллиарда долларов) с ожидавшихся в ноябре 840 миллиардов иен (6,4 миллиарда долларов). Прогноз выручки незначительно понижен — до 11,5 триллиона с 11,6 триллиона иен, при этом в долларовом выражении прогноз сохранился на уровне 89 миллиардов долларов.

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в Японии в 1946 году.