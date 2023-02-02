МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development и ожидает одобрения этого в России, говорится в материалах с отчетностью англо-нидерландской компании. TotalEnergies приобретет дополнительную долю в Fort Hills

"Двадцать второго декабря 2022 года Shell подписала с "Газпром нефтью" документы о продаже своей 50-процентной доли в компании Salym Petroleum Development Limited Liability Company. Завершение сделки зависит от ряда согласований в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

"Все долгосрочные закупки Shell российской нефти третьими сторонами прекращены… Все контракты Shell на покупку нефтепродуктов, экспортируемых из России, также прекратили свое действие. Два контракта Shell на поставку трубопроводного газа прекратили свое действие к концу 2022 года", — добавлено в документе.