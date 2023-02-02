МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Северсталь" планирует капитальные затраты в 2023 году на уровне 1,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. "Северсталь" снизила производство в 2022 году

В 2022 году "Северсталь" планировала капитальные затраты на уровне 1,3 миллиарда долларов.

"В этом году инвестиции "Северстали" запланированы на уровне 1,1 миллиарда долларов и будут направлены на выполнение ряда крупных проектов в дивизионах "Северсталь Российская сталь" и "Северсталь Ресурс", — сказано в сообщении.

"Согласно нашим планам, капитальные вложения 2023 года будут сопоставимы с инвестициями прошлого года", — отмечает компания.

На проекты поддержания существующих мощностей в этом году будет направлено 544 миллиона долларов, на совершенствование системы промышленной безопасности, охраны труда и экологию — 59 миллионов долларов.

Инвестиции в IT-проекты, в том числе в разработку отечественного отраслевого ПО, составят 76 миллионов долларов. На проекты развития компании, а также улучшение качества продукции, снижение издержек и развитие новых видов продукции планируется направить 449 миллионов долларов.

"В условиях волатильности особенно важны гибкость и скорость реакции на изменения, в том числе, в инвестициях. Тем не менее, "Северсталь" продолжает реализовывать начатые масштабные проекты, которые помогают нам сохранить лидерство по себестоимости продукции среди конкурентов, выходить на новые рынки сбыта и ниши. Эффекты от уже реализованных "Северсталью" инвестиционных проектов позволяют поддерживать лидерство в снижении затрат и гибко реагировать на вызовы внешней среды", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Северстали" Александра Шевелева.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций).