МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) итальянской группы Enel на уровне "ВВВ+", прогноз рейтинга — стабильный, говорится в сообщении агентства. S&P понизило рейтинг Intel до "А" с "А+"

"Подтверждение рейтинга и стабильный прогноз в основном отражают наши ожидания того, что Enel сократит отношение чистых заемных средств к денежным средствам от операционной деятельности (FFO) до 4,7х в 2023 году со среднего значения 5,3х в 2021-2022 годах", — говорится в сообщении.

Агентство также ожидает сокращения чистого долга компании на 14,3 миллиарда евро в 2023-2024 годах и среднюю EBITDA на уровне 19,9 миллиарда — в 2023-2025 годах.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Штат компании по итогам первого полугодия 2022 года составил 67,1 тысячи человек.