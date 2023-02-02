Песков прокомментировал назначение сына Силуанова в "Аэрофлоте"
Песков: в назначении сына Силуанова главой департамента "Аэрофлота" нет конфликта интересов
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В назначении сына министра финансов Антона Силуанова главой департамента "Аэрофлота" нет конфликта интересов, компания не является подведомственной Минфину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали о формировании в перевозчике нового департамента регионального развития и назначении на должность его директора Алексея Силуанова.
"Я не располагаю, честно говоря, информацией, сын ли это Антона Силуанова. Это, наверное, вопрос скорее корпоративный", — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Песков подчеркнул, что "Аэрофлот" — это не подведомственная Минфину организация, поэтому никакого конфликта интересов быть не может.