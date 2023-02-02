МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В назначении сына министра финансов Антона Силуанова главой департамента "Аэрофлота" нет конфликта интересов, компания не является подведомственной Минфину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков переадресовал вопрос по контрактам на авиасуда в Минпромторг

Ранее СМИ сообщали о формировании в перевозчике нового департамента регионального развития и назначении на должность его директора Алексея Силуанова.

"Я не располагаю, честно говоря, информацией, сын ли это Антона Силуанова. Это, наверное, вопрос скорее корпоративный", — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что "Аэрофлот" — это не подведомственная Минфину организация, поэтому никакого конфликта интересов быть не может.