МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Почта России" в первом квартале текущего года представит новую стратегию развития, говорится в пресс-релизе Минцифры. Соответствующее поручение главе компании Михаилу Волкову дал глава министерства Максут Шадаев по итогам их встречи. РЖД и "Почта России" тестируют новый сервис перевозки мелких партий грузов

В обновленной стратегии, помимо прочего, будут содержаться предложения, направленные на оптимизацию затрат.

Сообщается также, что Шадаев и Волков затронули вопрос модернизации почтовых отделений в селах, которая продолжится в 2023 году. К контролю за этим процессом планируют подключить региональные администрации, которые должны будут отчитываться о проделанной работе.

Кроме того, стороны обсудили строительство нового почтового центра на Чукотке, текущее состояние стройки и общее финансовое положение объекта. Недавно местные жители пожаловались на работу почты.

В декабре 2019 года совет директоров "Почты России" принял стратегию развития компании на 2020-2030 годы, но в мае прошлого года утвердил обновленную стратегию.