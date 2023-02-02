ЖЕНЕВА, 2 фев — ПРАЙМ. Около 6% крупных швейцарских компаний, покинувших Россию из-за конфликта на Украине, планируют вернуться в ближайшие три года, говорится в опубликованном опросе исследовательского института швейцарского банка Credit Suisse. Швейцария планирует пересмотреть отношения с Россией

"Кроме того, 6% опрошенных крупных компаний планируют начать или возобновить свою деятельность в России в ближайшие три года. Возможность и сроки реализации этих инвестиционных проектов будут зависеть от хода войны на Украине", — сказано в документе, опубликованном на сайте института.

По данным Credit Suisse, около 4% микропредприятий, 3% малых предприятий, 8% средних предприятий и почти каждая четвертая крупная компания прекратили деловые связи с Россией в 2022 году.

Институт уточняет, что иностранные компании, работающие со швейцарскими компаниями, в целом негативно восприняли принятие Швейцарией санкций против России. Евросоюз хочет подготовить новые санкции против России к 24 февраля

"Несмотря на то, что решение Швейцарии ввести санкции в отношении России не означает отказа от политики нейтралитета, результаты опроса свидетельствуют о том, что это мнение разделяют не все иностранные торговые партнеры. Действительно, почти 40% опрошенных компаний столкнулись с негативной реакцией своих деловых партнеров на эту инициативу", — уточняется в исследовании.

В опросе приняли участие 650 швейцарских компаний, в том числе 600 малых и средних предприятий и 50 крупных компаний. Исследование основано на ответах руководителей компаний, чьи компании поддерживают деловые отношения с зарубежными странами.

Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.