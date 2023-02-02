МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российское подразделение производителя стройматериалов Holcim будет работать под брендом "Цементум", сообщила пресс-служба компании. Спрос на одежду отечественных fashion-брендов в России за год утроился

Ранее холдинг Holcim заявил, что продает бизнес в России своей местной команде, которая будет действовать самостоятельно под другим брендом.

"Ребрендинг активов, входящих в состав российского подразделения Holcim, является частью соглашения, достигнутого в декабре 2022 года между менеджментом российского подразделения компании и международной группой Holcim, по передаче всех активов Holcim в РФ локальному руководству компании", — указывается в пресс-релизе "Цементума".

Франко-швейцарская компания по производству стройматериалов Lafarge Holcim, сменившая название на Holcim, в России развивала цементный бизнес и направление нерудных материалов и бетона. Компания управляла четырьмя цементными заводами в Московской, Калужской и Саратовской областях, а также тремя карьерами нерудных материалов в Карелии.