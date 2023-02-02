МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на общую сумму 2,5 миллиарда евро, сообщил на пресс-конференции глава компании Альфред Штерн. Альфа-банк запустил платформу для работы с цифровыми активами

"Российско-украинский кризис привел к списанию активов (в России — ред.) на 2,5 миллиарда евро", – сказал он.

Штерн в июле сообщал, что OMV продолжает пересматривать участие в освоении Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и не исключает продажу доли в 24,99% или выход из проекта, однако текущая ситуация создает некоторые трудности для этого.

OMV – одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания с марта прошлого года перестала учитывать показатели активов из России и признала их обесценение на миллиард евро по проекту "Северный поток 2" и еще на сумму около миллиарда евро по общим списаниям.