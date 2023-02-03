Британский Paul Smith покинет Россию из-за критики, пишет СМИ
Daily Mail: британский ретейлер Paul Smith прекратит поставки в Россию из-за критики
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Британский бренд люксовой одежды и аксессуаров Paul Smith решил покинуть бизнес в России на фоне критики со стороны клиентов в социальных сетях. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на представителя компании и собственные данные.
Как отметил представитель ретейлера, компания в течение 20 лет работала с партнером, управлявшим магазинами на российской территории. Теперь бренд потребовал прекратить поставки в Россию и закрыть магазины в стране, отметил он.
Daily Mail подчеркнула, что клиенты раскритиковали аккаунты бренда, являющегося одним из трех люксовых ретейлеров, открытых в Москве, и его владельца Пола Смита.
"Если Россия не лишится рубашек Paul Smith, Пол Смит должен быть лишен своего рыцарского звания", — приводит издание слова агентства The Moral Rating.
Франчайзинговый партнер Paul Smith в России — Bosco di Ciliegi, основанная Михаилом Куснировичем.
Кроме того, член британского парламента Боб Сили призвал Rolls-Royce Agent Provocateur последовать этому примеру, добавляет газета.