МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Британский бренд люксовой одежды и аксессуаров Paul Smith решил покинуть бизнес в России на фоне критики со стороны клиентов в социальных сетях. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на представителя компании и собственные данные. Raiffeisen Bank сообщил, что рассматривает вариант ухода из России

Как отметил представитель ретейлера, компания в течение 20 лет работала с партнером, управлявшим магазинами на российской территории. Теперь бренд потребовал прекратить поставки в Россию и закрыть магазины в стране, отметил он.

Daily Mail подчеркнула, что клиенты раскритиковали аккаунты бренда, являющегося одним из трех люксовых ретейлеров, открытых в Москве, и его владельца Пола Смита.

"Если Россия не лишится рубашек Paul Smith, Пол Смит должен быть лишен своего рыцарского звания", — приводит издание слова агентства The Moral Rating.

Франчайзинговый партнер Paul Smith в России — Bosco di Ciliegi, основанная Михаилом Куснировичем.

Кроме того, член британского парламента Боб Сили призвал Rolls-Royce Agent Provocateur последовать этому примеру, добавляет газета.