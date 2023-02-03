АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу "Вымпелкома" (бренд "Билайн") российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов, выкуп может произойти в течение одного-двух месяцев, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. СМИ: правкомиссия по инвестициям согласовала продажу "Вымпелкома"

"Это условие сделки, собственно. Если менеджмент "Вымпелкома" договорится о том, что российские инвесторы готовы продать им облигации в объеме не менее 90% от общего долга, значит сделка состоится. Комиссия ее одобрила на этих условиях. Вопрос только в том, что эти условия должны быть едиными для всех держателей облигаций", — сказал Шадаев журналистам в Алма-Ате.

По мнению министра, сроки продажи будут "предельно короткими". "Мне кажется, это вопрос месяца-двух. Там дальше она либо состоится, эта сделка, либо нет", — отметил Шадаев.

Нидерландский Veon в начале ноября объявил, что продаст свой бизнес в России — компанию "Вымпелком". Вскоре после этого было объявлено, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Рассмотреть сделку должна была правкомиссия по иностранным инвестициям.