"Транснефть" сменила юрисдикцию "КТК Компани" с Каймановых островов на Приморский САР
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. "Транснефть" перевела дочернюю компанию "КТК Компани", через которую владеет долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), из юрисдикции Каймановых островов в Приморский специальный административный район (САР) на острове Русский, следует из данных ЕГРЮЛ.
Перерегистрация была осуществлена 2 февраля.
Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).