МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. "Транснефть" перевела дочернюю компанию "КТК Компани", через которую владеет долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), из юрисдикции Каймановых островов в Приморский специальный административный район (САР) на острове Русский, следует из данных ЕГРЮЛ. Транснефть планирует в феврале начать транзит топлива в ФРГ по "Дружбе"

Перерегистрация была осуществлена 2 февраля.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).