АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Любое укрупнение, такое, как возможная покупка "Мегафона" "Ростелекомом", несет риски снижения конкуренции, но и серьезный кумулятивный эффект: например, увеличение территории покрытия связью, возможность обеспечить ею даже малонаселенные пункты, считает глава Минцифры Максут Шадаев. "Ростелеком" не сможет приобрести "Мегафон", считает эксперт

В понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что "Ростелеком" ведет переговоры по приобретению "Мегафона" у холдинга USM Group, вопрос поступил на согласование в правительство в конце 2022 года. В издании уточнили, что сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов.

"Любое укрупнение имеет риски снижения конкуренции, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что объединение сетей может дать очень серьезный кумулятивный эффект, сети двух операторов будут объединены. Это позволит нам за счет перераспределения оборудования увеличить территориальный охват, в том числе закрыть небольшие населенные пункты", — рассказал министр, отвечая на вопрос, каково отношение Минцифры к возможной покупке "Мегафона" "Ростелекомом".

Шадаев также подчеркнул, что сейчас операторы связи обслуживают только своих абонентов.

"Если будет решение приниматься об объединении операторов – в какой конфигурации, я сейчас не готов обсуждать, будет ли это "Ростелеком"-"Мегафон" или кто-то еще – конечно, это позволит… обеспечить лучшее покрытие там, где его как раз сейчас не хватает", — добавил глава Минцифры.

Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится сейчас обсуждение по "Ростелекому" и "Мегафону", Шадаев заявил: "Это корпоративные отношения, мы не готовы обсуждать это".