МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla готовится к созданию нового офиса в Кремниевой долине для работы в области искусственного интеллекта (ИИ), пишет портал Nikkei Asia. Reuters узнал о планах Tesla по увеличению производства в Китае

"Tesla близка к созданию крупного офиса в центре Кремниевой долины… Nikkei убедился, что… производитель электромобилей проводит крупную кампанию по найму талантливых IT-специалистов в этом районе. Этот шаг предполагает, что Tesla предпринимает усилия по найму инженеров с опытом в сфере искусственном интеллекте, технологии, необходимой для разработки робототехники и беспилотных автомобилей", — пишет портал.

Портал подчеркивает, что площадь помещений, которые Tesla намеревается арендовать в Кремниевой долине, составляет 29,7 тысячи квадратных метров.

Портал связался с риэлтерской компанией, владеющей помещением, которым, предположительно, интересовалась Tesla, и представитель ответил, что получил соответствующее письмо от производителя электромобилей, но к концу января никакого соглашения об аренде достигнуто не было. Tesla не дала комментариев порталу в ответ на запрос.

По данным Nikkei, в конце прошлого месяца Tesla размещала на своем сайте объявления о более чем 700 вакансиях в городе Пало-Альто, расположенном в Кремниевой долине. Из них 423 связаны с технологиями и IT, также есть 74 вакансии в области автономного вождения и роботостроения, пишет портал.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.